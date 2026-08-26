Kayseri'de Tüfekli Kavga: İki Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Tüfekli Kavga: İki Yaralı

Kayseri\'de Tüfekli Kavga: İki Yaralı
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Kayseri Melikgazi'de çıkan kavgada iki kişi tüfekle yaralandı, saldırgan kaçtı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi tüfekle vurularak, yaralandı. Ekipler olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Hikmet Sokak üzerinde meydana gelen olayda, E.K. ve A.D. ile E.U. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine E.U. tüfekle E.K. ve A.D.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleride olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan E.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kayseri, Kavga, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Tüfekli Kavga: İki Yaralı - Son Dakika

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