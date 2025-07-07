Kayseri\'de Üvey Kızına Saldırıp İntihar Eden Adam

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir adam önce üvey kızını silahla ağır yaraladı, sonra da intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 118 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre A.D. (76) ile üvey kızı Y.K. (15) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., silahla üvey kızını ağır yaralayarak kendi başına ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede baba A.D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Y.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

A.D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ