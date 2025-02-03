Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonları: 2.5 Kilo Ele Geçirildi

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Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarda; 2.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik 1-31 Ocak tarihleri arasında çalışmalarını sürdürdü. Kentin farklı noktalarında 115 operasyon düzenleyen ekipler; 2 kilo 547 gram narkotik madde, 11 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 9 adet hassas terazi ele geçirildi.

221 şahıs hakkında yasal işlemler yapılırken, 71 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ