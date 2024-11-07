Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

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Kayseri'de yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı çalışma yapıldı. 44 ekip ve toplam 188 personelin katılımı ile 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A., 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ö., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan aranan Y.B.A. ve M.D. ile birlikte 11 kişi yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve evlerinde narkotik köpeği 'Jack' ile yapılan aramalarda ise elektrik süpürgesine zulalanmış halde 136,04 gram uyuşturucu madde, 16 narkotik hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ