Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

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Kayseri'de torbacılara operasyon: 11 gözaltı

Narkotik köpeği elektrik süpürgesindeki uyuşturucuyu buldu

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz koordinesinde 44 ekip ve toplam 188 personelin katılımı ile 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda; 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A., 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ö., 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan aranan Y.B.A. ve M.D. ile birlikte 11 kişi yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde Narkotik Arama Köpeği Jack ile yapılan aramalarda ise; 136,04 gram uyuşturucu madde, 16 adet narkotik hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.