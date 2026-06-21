Kayseri'de 524 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi: 4 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de 524 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi: 4 Gözaltı

Kayseri\'de 524 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi: 4 Gözaltı
21.06.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Jandarma, 524 gram uyuşturucu madde ve 4 cep telefonu ele geçirerek 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 524 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; İncesu ilçesinde R.Y., A.G., B.F.Y. ve H.İ.T.'nin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 524 gram uyuşturucu madde ve 4 adet cep telefonu ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, 3. Sayfa, Güvenlik, Kayseri, İncesu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 524 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi: 4 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Refakatçi olarak hastaneye giderken feci son Refakatçi olarak hastaneye giderken feci son
’’Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor’’ diyen Hakan Çalhanoğlu’ndan veda ''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda
Haziran ayının ortasında şaşkına çeviren görüntü Her yer beyaza büründü Haziran ayının ortasında şaşkına çeviren görüntü! Her yer beyaza büründü
Hacıosmanoğlu’nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Şenol Güneş’ten A Milli Takım’a eleştiri: Dünya Kupası’nda sırıtıyor Şenol Güneş'ten A Milli Takım'a eleştiri: Dünya Kupası'nda sırıtıyor
Milli futbolculara olay göndermeler: Bodrum tatili erken başladı Milli futbolculara olay göndermeler: Bodrum tatili erken başladı

17:41
İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma
İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma
16:32
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz
16:24
Bizim Çocuklar’a bir şok daha
Bizim Çocuklar'a bir şok daha
16:17
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
15:59
sviçre’deki barış görüşmelerinde ilk açıklama ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik
sviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik
15:28
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 18:05:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de 524 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi: 4 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.