Kayseri\'de 524 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi: 4 Gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 524 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; İncesu ilçesinde R.Y., A.G., B.F.Y. ve H.İ.T.'nin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 524 gram uyuşturucu madde ve 4 adet cep telefonu ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ