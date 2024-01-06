Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yine çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; M.Ö.V., H.F., H.Y., S.K., F.B., M.D., M.S., O.T. ve H.S. yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11 parça halinde 8.45 gram uyuşturucu madde, 1.600 TL haksız kazançtan elde edilen para, 1 adet alüminyum folyo parçası, 1 adet hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan M.Ö.V. ve H.F. 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan gözaltına alınırken diğer şahıslara 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Ayrıca M.Ö.V.'nin yapılan kontrollerinde 2 adet 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan arandığı ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, H.F.'nin ise 'hırsızlık' arandığı tespit edildi.

Öte yandan yine narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda narkotik suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan V.D.'nin 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan hakkında 12 yıl 9 ay 22 gün ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan ise 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. - KAYSERİ