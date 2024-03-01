Kayseri\'de 4 tutuklu sanığa toplam 57 yıl hapis ve 76 bin TL para cezası

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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapma suçundan yargılanan 4 tutuklu sanığa toplam 57 yıl hapis ile 76 bin TL para cezası verildi.

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde, üzerlerinde 23 kilo 300 gram uyuşturucu madde ile yakalanan E.G. ve Y.S.'nin karar davası görüldü. Tutuklu sanıklar davada uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını sadece kullanıcı olduklarını söyleyerek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan E.G.'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası verdi. Diğer sanık Y.S. de tahliye edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka bir davada M.Y.'nin 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan yargılandığı duruşmada mahkeme heyeti; 'zincirleme uyuşturucu ticareti yapma' suçundan M.Y.'yi 15 yıl 31 bin lira para cezasına çarptırdı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir diğer duruşmada ise 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan yargılanan B.A.'ya mahkeme heyeti 15 yıl hapis ile 30 bin lira para cezası verirken aynı davada yargılanan tutuklu sanık E.S.'ye ise 15 yıl 9 ay hapis ve 5 bin lira para cezası verdi. - KAYSERİ