Kayseri\'de \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan sanığa 14 yıl hapis cezası

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Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan sanığa 14 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya uyuşturucu satıcılı yaptığı iddia edilen tutuklu sanık Y.A. ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada sanık Y.A., kendisinin uyuşturucu ticareti yapmadığını, o dönem Kahramanmaraş'a gideceği için bu maddeyi bulamayacağını düşünerek uyuşturucu aldığını ve o sırada polislerin kendisini yakaladığını ifade etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Y.A.'ya 14 yıl hapis ve 56 bin TL para cezası verdi. - KAYSERİ