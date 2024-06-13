Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 17 yıl hapis cezası

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan yargılanan sanığa 17 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Y.T. ve avukatları katıldı. Sanık Y.T.; kendisinin sadece bağımlı olduğunu, uyuşturucu ticareti yapmadığını söyledi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda sanık Y.T.'ye 'uyuşuturucu ticareti yapma' suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. - KAYSERİ
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