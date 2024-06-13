Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 17 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 17 yıl hapis cezası

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan sanığa 17 yıl hapis cezası verildi.

13.06.2024 14:30
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Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan yargılanan sanığa 17 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Y.T. ve avukatları katıldı. Sanık Y.T.; kendisinin sadece bağımlı olduğunu, uyuşturucu ticareti yapmadığını söyledi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda sanık Y.T.'ye 'uyuşuturucu ticareti yapma' suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 17 yıl hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 17 yıl hapis cezası - Son Dakika
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