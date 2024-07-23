Kayseri\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan ve Bulunduran 2 Şahıs Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan kesinleşmiş cezası olan 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. (17) ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. (30) yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ