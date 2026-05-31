Kaymakam Öztoprak: "Geniş kapsamlı arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda şahsa ulaşıldı"

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bayramın ikinci günü viyadükten Kızılırmak'a düşen 29 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu. İlçe Kaymakamı M. Necmettin Öztoprak; "Bölgede geniş kapsamlı arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda şahıs ekipler tarafından bulunmuştur" dedi.

29 Mayıs günü Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kızılırmak'a düşen H.G.'nin (29) cansız bedenine, 2 gün süren arama çalışmaları sonucunda ulaşıldı. Olayın ilk saatlerinden itibaren ekiplerle birlikte bölgede yapılan arama çalışmalarına katılan Felahiye Kaymakamı M. Necmettin Öztoprak yaptığı açıklamada; "29 Mayıs günü saat 21.20 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Felahiye İlçesi ile Kocasinan İlçesi arasında bulunan Yaşar Karayel Viyadüğü'nden bir erkek şahsın suya atladığı yönünde ihbar ulaşmıştır. İhbarın alınmasının ardından bölgede geniş kapsamlı arama ve kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalara Kayseri AFAD, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma ekipleri (Ankara ve Kayseri), Jandarma Su Üstü Arama Kurtarma Timleri, jandarma asayiş ekipleri, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği, UMKE, sağlık ekipleri ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli katılmıştır. Yürütülen çalışmalarda toplam 65 personel, 31 dalgıç, 8 bot, 2 ROV (uzaktan kumandalı sualtı aracı) ve 3 sonar cihazı görev almıştır. Arama faaliyetleri sonucunda şahıs, 31 Mayıs günü saat 12.09 itibarıyla ekipler tarafından bulunmuştur. Olayla ilgili adli ve idari süreçler ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir. Arama çalışmalarına katkı sunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, güvenlik güçlerimize, sağlık ekiplerimize ve gönüllü arama kurtarma personeline teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ