Kayseri'de Yangın: 5 Öğrenci Zehirlendi - Son Dakika
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Kayseri'de Yangın: 5 Öğrenci Zehirlendi

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Kayseri'deki mobilya yangını duman nedeniyle hafızlık okuluna sızdı, 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

20.02.2025 01:38
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Kayseri'de mobilya mağazasındaki yangında duman hafızlık okuluna sızdı: 5 öğrenci zehirlendi

KAYSERİ - Kayseri Melikgazi ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çıkan duman mağazanın bitişiğindeki hafızlık okuluna sızması sonucu 5 öğrenci zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Tacettin Veli Bulvarı üzerindeki bir mobilya mağazasının deposunda henüz sebebi tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada yangından dolayı çıkan duman, mağazanın bitişiğinde bulunan hafızlık okuluna sızdı. Görevlilerin durumu fark etmesi üzerine öğrenciler tahliye edilirken, dumandan zehirlenen 5 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Yangın: 5 Öğrenci Zehirlendi - Son Dakika

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