Kayseri\'de Yasa Dışı Avcılar Yakalandı

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Kayseri'de yasa dışı av yapan 4 kişiye idari işlem düzenlendi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin hafta sonunda kaçak avla mücadele kapsamında kontrol gerçekleştirdi. Pınarbaşı, Develi ve Sarıoğlan ilçelerinde denetin yapan ekipler, yasa dışı av yaptıkları tespit edilen 4 kişi hakkında idari işlem düzenlendi. - KAYSERİ