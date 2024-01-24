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Kayseri'de yasadışı bahis operasyonu: 27 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de yasadışı bahis operasyonu: 27 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ücret karşılığı anlaştıkları işsiz şahıslar adına bankalardan açtırdıkları hesapları ve çıkarttıkları GSM hatlarını yasadışı bahislerde kullandıkları tespit edilen 27 kişi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden biri elleriyle kalp yaparak sevgilisine seslendi.

Kayseri\'de yasadışı bahis operasyonu: 27 kişi yakalandı
24.01.2024 - 16:34,
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ücret karşılığı anlaştıkları işsiz şahıslar adına bankalardan açtırdıkları hesapları ve çıkarttıkları GSM hatlarını yasadışı bahislerde kullandıkları tespit edilen 27 kişi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden biri elleriyle kalp yaparak sevgilisine seslendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından ücret karşılığı anlaştıkları işsiz şahıslar adına bankalardan

açtırdıkları hesapları ve çıkarttıkları GSM hatlarını yasadışı bahislerde kullandıkları tespit edilen şahıslara yönelik 5 ay süren teknik takipli çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda tespit edilen şüphelilerin son 9 ayda yaklaşık 223 milyon TL tutarında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Ekiplerin yaptığı eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu, banka ve kredi kartları, GSM sim kartları ile ruhsatsız av tüfeği ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüphelilerden biri, elleriyle kalp işareti yaparak Yağmur isimli kız arkadaşına seslendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de yasadışı bahis operasyonu: 27 kişi yakalandı - Son Dakika


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