Kayseri\'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; M.K. idaresindeki 38 UK 061 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Sabit Dursun'a çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen yaşlı adam refüje savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de Sabit Dursun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, sürücü M.K.'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ