Kayseri'de Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu

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Kayseri'de yapılan operasyonda 292 şişe sahte alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

05.12.2024 21:27
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Kayseri'de yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 292 şişe sahte alkol ele geçirildi

Evinde sahte alkol üretimi yapan şahıs gözaltına alındı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 292 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, M.Ö.'nün ikametinde sahte alkol yaparak yılbaşı öncesinde piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 294 şişe satışa hazır sahte alkollü içki, 53 litre sahte alkollü içki, 15 adet sahte alkol yapımında kullanılan kit ve aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika

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