3.Sayfa

Kayseri'de zincirleme kaza: 3 otomobil birbirine girdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; 38 ABA 242 plakalı otomobil, 06 CRM 432 plakalı otomobil ve H.B. yönetimindeki 06 A.Z. 763 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada H.B. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafiğin tek şeritten akışını sağladı. Sağlık ekipleri ise yaralanan H.B.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada hasar alan otomobiller çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.