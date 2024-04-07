Kayseri'nin Develi ilçesinde 2 katlı binanın avlusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Aşağı Fenese mahallesinde bulunan iki katlı bir binanın avlusunda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri Develi'de 2 Katlı Binanın Avlusunda Yangın Çıktı - Son Dakika
Eskişehir'de polis ekipleri, Ramazan Bayramı çerçevesinde bin 398 trafik personeli ile birlikte 55 noktada 331 trafik ekibi oluşturarak tedbirlerini sürdürüyor. Tedbirler kapsamında insansız hava araçları, kamera sistemleri ve radar ekipleri kullanılarak trafik denetimleri gerçekleştirilirken, otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda eğitimler veriliyor.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlık olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli yakalandı ve 13 çeyrek altın, 2 cumhuriyet altını ve 1 altın bilezik sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.
Bursa'da yapılan Çember 16 operasyonu kapsamında aranan birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de bulunuyor. Ekipler, hırsızlık ve yağma suçlarından aranan kişileri de yakaladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.
Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 günlük bayram tatili süresince trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, vatandaşlar bilgilendirildi ve çeşitli hediyeler verildi. Jandarma ekipleri, bayram tatili boyunca trafik tedbirlerine devam edecek.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bin sürücü ve yolcu emniyet kemeri simülasyon aracıyla bilinçlendirildi. Ayrıca, 560 vatandaşa alkolmetre gözlüğüyle farkındalık eğitimi verildi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giren ve kural ihlali yapan 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, her gün 2 bin 700 güvenlik personelinin trafik güvenliğini sağlamak için sahada olacağını, vatandaşların da bayram neşesini üzüntüye döndürmemeleri için özellikle kurallara uymasını istedi. Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların 9 günlük tatillerini huzurlu ve güvende geçirmesi için ek tedbirler alındı. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde uygulamalar yoğunlaşarak vatandaşlar hem polis hem de jandarma ekipleri tarafından bilgilendirilmeye başlandı.
Elazığ'ın Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, hafif ticari araç temizlik kamyonuna çarptı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapmaktadır.
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