Kayseri Develi'de dağlık alandaki ot yangınına ekipler müdahale ediyor
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesi'nde dağlık alandaki otlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına jandarma, itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken, ağaçlık alana yakın bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda yangın çıktı. Otluk bölgede geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırözü Mahallesi'nde bulunan dağlık alandaki otlar henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ağaçlık alana da yakın olduğu öğrenilen yangını söndürmek için ekipler tarafından başlatılan çalışma sürüyor. Öte yandan, mahallede yaşayan bir vatandaş, yangında canlı yayın açarak yangına müdahale etti.
Vatandaşın cep telefonu görüntüsü, yangının durumunu gözler önüne serdi.
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