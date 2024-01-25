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Develi'de yapılan operasyonda 75 sikke ve 7 obje ele geçirildi - Son Dakika
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Develi'de yapılan operasyonda 75 sikke ve 7 obje ele geçirildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ilçeye bağlı Cumhuriyet Caddesinde bulunan bir işyerinde yapılan aramalarda 75 adet tarihi sikke ve 7 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Develi\'de yapılan operasyonda 75 sikke ve 7 obje ele geçirildi
25.01.2024 - 16:35,
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Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 75 adet tarihi sikke ve 7 adet obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; ilçeye bağlı Cumhuriyet Caddesinde O.Ö.'nün çalıştığı işyerine operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramalarda; geçmiş dönemlere ait olduğu değerlendirilen 75 adet sikke ve 7 adet obje olmak üzere toplam 82 adet malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Jandarma, Kayseri, Develi, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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