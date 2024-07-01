Kayseri İl Emniyet Müdürü Aydın: Evlerinize geçin, biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum - Son Dakika
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Kayseri İl Emniyet Müdürü Aydın: Evlerinize geçin, biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin bir çocuğu taciz ettiği iddiasının ardından bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, olayla ilgili her türlü işlemlerin yapılacağını ve bir hafta sonra mahalleye gelerek yapılanları anlatacağını söyledi. Aydın, ailelere evlerine geçmeleri çağrısında bulundu ve gerekenin yapılacağı sözünü verdi.

01.07.2024 00:59
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Kayseri İl Emniyet Müdürü Aydın: "Evlerinize geçin, biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum"

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin bir çocuğu taciz ettiği iddiasının ardından bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, "O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim, bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim" dedi.

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz etti. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da bölgeye gelerek, yaptığı açıklamada, "Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri İl Emniyet Müdürü Aydın: Evlerinize geçin, biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum - Son Dakika

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