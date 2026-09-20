Kayseri Kocasinan'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan 1 kişi hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan 1 kişi hastaneye sevk edildi

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Kayseri Kocasinan\'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan 1 kişi hastaneye sevk edildi
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Kayseri Kocasinan'da iki arkadaş arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Havuzbaşı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında bir ikamette saat 17.30'da meydana gelen olayda, arkadaş oldukları öğrenilen E.Ö. ile A.S. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. bıçakla A.S.'yi yaraladı. E.Ö. olay sonrası kaçarken, A.S. yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen A.S. buradaki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından ikamette inceleme yapılarak, şüpheli E.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiKocasinanGüvenlik3. SayfaErciyesKayseriOlaylarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Kocasinan'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan 1 kişi hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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