Kayseri Kocasinan\'da iş yeri kurşunlama olayında 1 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iş yeri kurşunlama olayına karıştığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili İ.Ş.K. (23), D.Y. (18), O.K (19) ve P.Y. (19) suç aleti ile birlikte yakalandı.

Yakalanan şahıslardan İ.Ş.K. "Mala Zarar Verme ve Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" suçlarından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.