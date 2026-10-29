Kayseri Kocasinan'da iş yeri kurşunlama olayında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da iş yeri kurşunlama olayında 1 kişi tutuklandı

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Kayseri Kocasinan\'da iş yeri kurşunlama olayında 1 kişi tutuklandı
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Kayseri Kocasinan\'da iş yeri kurşunlama olayında 1 kişi tutuklandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin çalışmada 4 kişi suç aletiyle yakalandı. Yakalananlardan 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iş yeri kurşunlama olayına karıştığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili İ.Ş.K. (23), D.Y. (18), O.K (19) ve P.Y. (19) suç aleti ile birlikte yakalandı.

Yakalanan şahıslardan İ.Ş.K. "Mala Zarar Verme ve Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" suçlarından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
Kocasinan3. SayfaKayseriGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Kocasinan'da iş yeri kurşunlama olayında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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