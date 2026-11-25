Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde trafikte yaşanan tartışmada, otomobilden inen sürücü motosiklet sürücüsüne biber gazıyla saldırdı. Biber gazlı saldırı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sürücüye 180 bin TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. 35 DDV 924 plakalı otomobilin sürücüsü O.I. ile ismi ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın ardından araçtan inen O.I., motosiklet sürücüsüne biber gazıyla saldırdı. Motosiklet sürücüsünün otomobilin aynasına vurduğunu iddia eden O.I.'ya 'saldırı amaçlı araçtan inmek' suçundan 180 bin TL idari para cezası yazıldı. O.I.'nın ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Diğer yandan, otomobil sürücüsü O.I.'nın biber gazlı saldırısı bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.