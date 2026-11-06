Kayseri Kocasinan'da oto galeride yangın çıktı, 4 elektrikli bisiklet ve 1 UTV yandı. - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da oto galeride yangın çıktı, 4 elektrikli bisiklet ve 1 UTV yandı.

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Kayseri Kocasinan\'da oto galeride yangın çıktı, 4 elektrikli bisiklet ve 1 UTV yandı.
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Kayseri Kocasinan\'da oto galeride yangın çıktı, 4 elektrikli bisiklet ve 1 UTV yandı.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto galeride çıkan yangında 4 elektrikli bisiklet ve 1 UTV kullanılamaz hale geldi. Alevler dükkanın içine sıçradı, binanın bir kısmı zarar gördü ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto galeride çıkan yangında, 4 elektrikli bisiklet ve bir UTV araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi 299. Sokak üzerinde bulunan bir oto galeride, dükkanın önünde bulunan elektrikli UTV aracında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dükkanın içerisine sıçradı. Galerideki 4 elektrikli bisiklet de yandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında binanın bir kısmı da zarar gördü. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Zeynuddin Bağdat da olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kocasinan3. SayfaOtomobilKayseriGüncelSon Dakika

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