Kayseri Kocasinan\'da tüfekle hafif yaralanan kişinin kardeşi olayın ardından kaçtı

Kayseri Kocasinan'da tüfekle hafif yaralanan kişinin kardeşi olayın ardından kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi'nde bir dükkanda çıkan tartışmada kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi hafif yaralandı. Kardeşi olayın ardından kaçarken yaralı kişi ambulansta tedavi edildi; polis olay yerinde inceleme yaptı, soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan şahıs hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi 3210. Sokak üzerinde bulunan bir dükkanda meydana gelen olayda, Ö.Ç.B. ile kardeşi Ö.B. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.B., tüfek ile kardeşi Ö.Ç.B.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçma Ö.Ç.B.'ye ateş ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.B. olayın ardından kaçarken, yaralı şahısta ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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