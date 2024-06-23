Kayseri-Malatya Karayolunda Biçerdöver Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri-Malatya Karayolunda Biçerdöver Kazası: 4 Yaralı

Kayseri-Malatya Karayolunda Biçerdöver Kazası: 4 Yaralı

Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil biçerdövere arkadan çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

23.06.2024 12:14
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Kayseri- Malatya karayolunda, otomobilin biçerdövere arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Kamber mevkiinde 34 BDH 155 plakalı otomobil, 66 13 19 028 plakalı biçerdövere arkadan çarptı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol üzerinde güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kayseri - Malatya karayolu Kayseri'ye gidiş istikametinde bir süre trafik akışı sağlanamazken uzun araç kuyruğu oluştu. İncelemelerin ardından kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri-Malatya Karayolunda Biçerdöver Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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