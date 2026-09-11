Kayseri Melikgazi'de keser ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de keser ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kayseri Melikgazi\'de keser ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan ve keserle bıçağın kullanıldığı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan ve keserle bıçağın kullanıldığı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak'ta meydana gelen olayda, H.A. ile O.U. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.U., H.A.'ya keserle saldırdı. H.A.'nın da bıçakla karşılık verdiği kavgada O.U. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de O.U.'yu olay yerindeki ilk müdahalenin ardınan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. O.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise H.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Melikgazi, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Kavga, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Melikgazi'de keser ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de keser ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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