Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan sürücü dar sokağa girince yakayı ele verdi. Yapılan kontrollerde, sürücünün sahte plakayla trafiğe çıktığı ve otomobilin üzerinde yakalama şerhi bulunduğu öğrenilirken, sürücüye 650 bin TL idari para cezası yazıldı. Öte yandan, sürücünün yakalanmasının ardından ekiplere mukavemet göstererek, zor anlar yaşatan ağabey de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi'nde polis ekipleri Ş.T. yönetimindeki 34 JN 575 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekipleri ihtarına uymayarak, kaçan Ş.T. uzun süren kovalamaca sonucu Kıranardı Mahallesi Kapıönü Caddesi üzerinde dar sokağa girince ekipler tarafından kıstırılarak, yakalandı. Ş.T.'nin kaçarken bir polis aracına da zarar verdiği öğrenilirken, haber verilmesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Ş.T.'nin kaçtığı otomobilin üzerindeki plakanın sahte olduğu ve asıl plakasının 38 J 0063 olduğu belirlendi. Otomobilin üzerinde yakalama şerhinin de bulunduğu öğrenilirken, sürücüye 650 bin TL idari para cezası yazıldı. Öte yandan, olayın ardından bölgeye gelen Ş.T.'nin ağabeyi A.T. ise ekiplere mukavemet göstererek, zor anlar yaşattı. Ekipler tarafından zor kullanılarak gözaltına alınan A.T. hakkında işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Film gibi kovalamaca kamerada

Öte yandan, ekiplerden kaçan Ş.T. ve polis arasında yaşanan kovalamaca anbean kameraya yansıdı. Film sahnelerini aratmaya kovalamacada saniye saniye kaydedildi.