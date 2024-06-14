Kayseri Merkezli 5 İlde Hırsızlık Operasyonu: 22 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika
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Kayseri Merkezli 5 İlde Hırsızlık Operasyonu: 22 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Kayseri merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Sivas'ta gerçekleşen ziynet eşyası, para ve silah hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak yapılan operasyonda 35 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda 22 hırsızlık olayı aydınlatılırken, ele geçirilen ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 35 kişiden 29'u tutuklandı.

14.06.2024 08:56
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Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen "hırsızlık" operasyonunda 22 hırsızlık olayı aydınlatılırken; gözaltına alınan 35 kişiden 29'u tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kayseri merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Sivas'ta ziynet eşyası, para ve silah hırsızlığı olayı ile ilgili olarak 2 ay süre ile yapılan projeli çalışma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli yakalanırken; 22 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet çalınan tabanca ve 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 kişiden 29'u tutuklanırken; 3 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişiden mahkemece serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri Merkezli 5 İlde Hırsızlık Operasyonu: 22 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Merkezli 5 İlde Hırsızlık Operasyonu: 22 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika
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