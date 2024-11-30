Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Mobilya Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Mobilya Fabrikasında Yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi\'nde Mobilya Fabrikasında Yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan DNZ Mobilya fabrikasında çıkan yangın sonucu fabrikanın tamamen yandığı bildirildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.

30.11.2024 16:07  Güncelleme: 16:10
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Mobilya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle bölgede bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, "Yangın çıktığında ham madde sünger olduğu için söndürmek bayağı zor. Ne yazık ki burada çıkan yangında fabrikamız tamamen yandı. Şu anda büyük bir üzüntü içerisindeyiz" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan DNZ Mobilya'da çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, incelemelerde bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde mobilya üretim fabrikasında bir yangın çıktı. Yangın çıktığında ham madde sünger olduğu için söndürmek bayağı zor. Ne yazık ki burada çıkan yangında fabrikamız tamamen yandı. Şu anda büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Herkese geçmiş olsun, sanayicilerimiz de inşallah gerekli tedbirleri alırlar. Böyle bir kötü olayla karşılaşmayız inşallah" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan ise, "14.18'de mobilya fabrikasında yangın çıktığı ihbarı düştü. Başlangıçta organize sanayi itfaiyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belsin İtfaiye Grubu olay yerine sevk edildi. Şu an toplam 10 araç, 25 personel ve OSB itfaiyemiz yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Mobilya Fabrikasında Yangın - Son Dakika

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