Kayseri OSB'de sünger fabrikasında büyük yangın çıktı

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Sünger fabrikasında büyük yangın

KAYSERİ - Kayseri OSB'de bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Kayseri OSB 11'inci Caddede bulunan bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.