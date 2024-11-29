Kayseri OSB'den 2024 Büyüme Rakamları Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri OSB'den 2024 Büyüme Rakamları Açıklaması

Kayseri OSB\'den 2024 Büyüme Rakamları Açıklaması

Mehmet Yalçın, Türkiye'nin 2024 3. çeyrek GSYH büyümesinin %2,1 olduğunu duyurdu.

29.11.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, 2024 yılı 3. çeyrek büyüme rakamına ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Yalçın, "Türkiye ekonomisinin 2024 yılı 3. çeyreğinde (temmuz- Eylül dönemi) Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranı yüzde 2,1 olarak gerçekleşmiştir. Büyüme oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşmişti. Küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin etkisine rağmen Türkiye'nin 17 çeyrektir üstü üste kesintisiz büyüme sağlaması iç ve dış piyasalarda güven vericidir." dedi.

"Dünya genelinde yaşanan istikrarsızlıklar ve tüm zorluklara rağmen Türkiye 2024 yılı 3. çeyreğinde büyüme başarısını elde etmiştir." diyen Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "3. çeyrekte elde edilen yüzde 2,1 oranındaki büyüme rakamı, Türkiye ekonomisinin ihracata dayalı büyümeyi performansını sürdüreceğini ortaya koymaktadır. Yılın ilk 10 ayındaki toplam ihracatın 216 milyar 195 milyon dolara ulaşması yıl sonu hedeflerine ulaşılacağının göstergesi konumundadır. Türkiye'nin büyüme rakamını 4. çeyrekte de pozitifte tutarak yoluna devam edeceğine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedeflere daha kısa sürede ulaşılabilmesi için sanayilerimizin-ihracatçılarımızın özellikle ucuz maliyetli krediye kolay ulaşımı sağlanmalı, yeni destekler verilmelidir. Sanayicilerimiz, yeni kredi imkanlarının sağlanmasını beklemektedir." şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Orta Vadeli Plan'a göre 2024 yılında büyüme oranı yüzde 3,5 olarak belirlenmiştir. Yıl sonunda 4. çeyrek rakamının ortaya konulmasıyla beraber bu hedefe ne kadar ulaşıldığı da görülecektir. 2024 yılı sonu itibarıyla 267 milyar dolarlık ihracat hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılabilmesi ve büyüme rakamlarının yukarı yönlü olabilmesi için ihracatımızda da etkili büyüme sağlanması gerekmektedir. İhracatın düşük kur nedeniyle kısıtlı kalması önemli bir handikap olarak karşımızda durmaktadır. İhracata yönelik üretimdeki işçilik maliyetlerinin rakiplere oranla yüksek olması, girdi maliyetleri gibi nedenlerle uluslararası piyasalardaki rekabet yapabilme kapasitemizin ivme kaybı yaşadığı da bir gerçektir. Sanayicilere verilecek destekler, öncelikle ihracata konu üretimi ve dolaylı olarak da Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'daki büyüme hızını artırabilecektir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mehmet Yalçın, Politika, İhracat, kayseri, Ekonomi, Türkiye, 3-sayfa, Finans, OSB, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri OSB'den 2024 Büyüme Rakamları Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:26 Halep savaşında ölü sayısı 100’ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı Halep savaşında ölü sayısı 100'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
17:30 İstanbul’da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı
16:55 Samet Aybaba’nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu
16:39 Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:24:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri OSB'den 2024 Büyüme Rakamları Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.