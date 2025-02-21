Kayseri Polisi Bulduğu Parayı Sahibine Teslim Etti

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Kayseri polisi, bulduğu yüklü miktarda para dolu çantayı sahibine teslim etti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde devriye atarken yüklü miktarda para bulunan el çantası bulan polis, araştırmalar sonucu sahibini tespit ederek çantayı teslim etti.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli ekipler; Battalgazi Mahallesi'nde devriye görevi esnasında yol üzerinde bir el çantası buldu. Yapılan kontrollerde çantanın içinde bir miktar para olduğunun fark edilmesi üzerine araştırma yapan polis, çantanın sahibini tespit etti. Çantanın sahibi ile buluşan polis, çantayı ve içerisindeki malzemeleri tam ve eksiksiz olarak teslim etti.

Çantayı teslim alan vatandaş ise, polis ekiplerine teşekkürlerini iletti.