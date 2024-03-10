Kayseri polisinden Düzensiz Göç ile Mücadele'de Huzur Uygulaması: 28 şahıs sınır dışı edilecek
KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 642 şahıs sorgulanırken 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre 51 ekiple 247 polisin katıldığı ve 32 noktada düzenlenen huzur uygulamasında 864'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 642 kişi sorgulandı. Uygulama çerçevesinde 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 işyeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi. Kontrollerde aranması olan 11 kişi yakalandı.
Ayrıca uygulamada 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs tespit edilirken şahısların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 642 kişi sorgulanırken, 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 11 aranan kişi de gözaltına alındı.
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