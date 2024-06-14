Kayseri Talas'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kayseri Talas'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan boş arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

14.06.2024 13:02
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Kayseri'nin Talas ilçesinde boş arazide çıkan anız yangını, ikametlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ağbayır caddesi üzerinde bulunan boş arazide anız yangını çıktı. Sıcak havanın etkisiyle büyüyen yangını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda alevler, ikametlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri Talas'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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