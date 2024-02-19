Kayseri Yahyalı'da Maden Kazası: 1 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Yahyalı'da Maden Kazası: 1 İşçi Yaralandı

Kayseri Yahyalı\'da Maden Kazası: 1 İşçi Yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan bir madende meydana gelen zemin göçüğünde 1 işçi yaralandı. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.02.2024 13:44  Güncelleme: 13:49
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir madende meydana gelen zemin göçüğünde 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Süleymanfakılı Mahallesi'nde bulunan krom madeninde zemin göçüğü meydana geldi. Olayda işçi Ü.U. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Madende bulunan ekipler tarafından çıkarılan ve vücudunda kırık meydana geldiği öğrenilen Ü.U., Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri Yahyalı'da Maden Kazası: 1 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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