Kayseri\'ye Uluslararası Arama Kurtarma Üssü Kuruluyor

İçişleri Bakanlığı, Kayseri'ye kurulacak ve Türkiye'de ilk olacak Uluslararası Arama Kurtarma Kurtarma Lojistik Üssü'nü sosyal medyadan paylaşarak, proje hakkında bilgiler verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kayseri'de hayata geçiriliyor" denildi.

"Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kayseri'de hayata geçiriliyor. Afetler; değişen iklim koşullarıyla birlikte sıklığı, şiddeti ve çeşitliliği artan, hem dünyamızın hem de ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeğidir. Afetleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir; ancak risk azaltma çalışmaları, güçlü bir müdahale kapasitesi, etkin koordinasyon ve yaygın eğitim faaliyetleriyle can ve mal kayıplarını en aza indirmek mümkündür. İçişleri Bakanlığı olarak; 'Afetlerde Türkiye'nin Ortak Gücü' anlayışı ve bütünleşik afet yönetimi vizyonuyla, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte ülkemizi her türlü afete karşı hazırlamaya devam ediyor, müdahale kapasitemizi kararlılıkla güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda, AFAD Başkanlığımıza tahsis edilen Kayseri eski terminal binası; ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssüne dönüştürülmektedir. Söz konusu üs; ülkemizde meydana gelebilecek afetlerde arama-kurtarma ekiplerimizin, acil barınma ihtiyaçlarının, kritik malzeme ve ekipmanların, insani yardım unsurlarının sevke hazır şekilde konuşlandırılacağı stratejik bir merkez olacaktır. Projesinde son aşamaya gelinen bu hayati yatırımla birlikte; afet anında 15 dakika içinde sevkiyat başlatılacak, 30'uncu dakikada ise uçaklar havalanmış olacaktır. Kayseri Havalimanı'nda askeri ve sivil havacılığın birlikte faaliyet göstermesi, askeri kargo uçaklarının bulunması ve kentte AFAD Birlik Müdürlüğünün kurulmuş olması; bu projeyi daha da stratejik ve güçlü bir konuma taşımaktadır. Modern depolama alanları, hazır bekleyen uzman ekipleri ve tam donanımlı altyapısıyla bu lojistik üs; yalnızca Kayseri için değil, tüm Türkiye için afet anında büyük bir güç kaynağı olacaktır. Bu son derece önemli projenin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor; emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi. - KAYSERİ