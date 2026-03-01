Kayseri'ye Uluslararası Arama Kurtarma Üssü Kuruluyor - Son Dakika
Kayseri'ye Uluslararası Arama Kurtarma Üssü Kuruluyor

Kayseri\'ye Uluslararası Arama Kurtarma Üssü Kuruluyor
01.03.2026 01:14
İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin ilk arama-kurtarma lojistik üssünün Kayseri'de kurulacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Kayseri'ye kurulacak ve Türkiye'de ilk olacak Uluslararası Arama Kurtarma Kurtarma Lojistik Üssü'nü sosyal medyadan paylaşarak, proje hakkında bilgiler verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kayseri'de hayata geçiriliyor" denildi.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de ilk olacak ve Kayseri'ye kurulacak olan projeyi sosyal medyadan duyurdu. Yapılan paylaşımda Uluslararası Arama-Kurtarma Lojistik Üssü'nün klibi paylaşılarak, üs hakkında bilgiler verildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kayseri'de hayata geçiriliyor. Afetler; değişen iklim koşullarıyla birlikte sıklığı, şiddeti ve çeşitliliği artan, hem dünyamızın hem de ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeğidir. Afetleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir; ancak risk azaltma çalışmaları, güçlü bir müdahale kapasitesi, etkin koordinasyon ve yaygın eğitim faaliyetleriyle can ve mal kayıplarını en aza indirmek mümkündür. İçişleri Bakanlığı olarak; 'Afetlerde Türkiye'nin Ortak Gücü' anlayışı ve bütünleşik afet yönetimi vizyonuyla, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte ülkemizi her türlü afete karşı hazırlamaya devam ediyor, müdahale kapasitemizi kararlılıkla güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda, AFAD Başkanlığımıza tahsis edilen Kayseri eski terminal binası; ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssüne dönüştürülmektedir. Söz konusu üs; ülkemizde meydana gelebilecek afetlerde arama-kurtarma ekiplerimizin, acil barınma ihtiyaçlarının, kritik malzeme ve ekipmanların, insani yardım unsurlarının sevke hazır şekilde konuşlandırılacağı stratejik bir merkez olacaktır. Projesinde son aşamaya gelinen bu hayati yatırımla birlikte; afet anında 15 dakika içinde sevkiyat başlatılacak, 30'uncu dakikada ise uçaklar havalanmış olacaktır. Kayseri Havalimanı'nda askeri ve sivil havacılığın birlikte faaliyet göstermesi, askeri kargo uçaklarının bulunması ve kentte AFAD Birlik Müdürlüğünün kurulmuş olması; bu projeyi daha da stratejik ve güçlü bir konuma taşımaktadır. Modern depolama alanları, hazır bekleyen uzman ekipleri ve tam donanımlı altyapısıyla bu lojistik üs; yalnızca Kayseri için değil, tüm Türkiye için afet anında büyük bir güç kaynağı olacaktır. Bu son derece önemli projenin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor; emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

00:43
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
