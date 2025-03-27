Kayseri'yi ayağa kaldıran çocuğa cinsel istismar olayında karar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'yi ayağa kaldıran çocuğa cinsel istismar olayında karar

Kayseri\'yi ayağa kaldıran çocuğa cinsel istismar olayında karar

Kayseri'de, Suriye uyruklu bir kişi, amcasının kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamasıyla yargılandı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Sanık, suçlamaları reddetti ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığa toplamda 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

27.03.2025 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, amcasının kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Suriye uyruklu sanık, 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık İ.A, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, olaydan önce de mağdur M.A'ya (8) yönelik çok sayıda cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle sanığın "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırmasını talep etti.

Sanık İ.A, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Mağdur, ailesi ile Suriye'ye dönmüştür. Mağdura yönelik suç teşkil edecek herhangi bir eylemde bulunmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Müşteki avukatı ise mağdur ile ailesinin 5 Kasım 2024'te gönüllü geri dönüş kapsamında ülkeleri Suriye'ye döndüğünü, kendileri ve yakınlarına ulaşamadığını belirtti.

Müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını kaydederek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.A'ya "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 7 yıl 6 ay olmak üzere 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Olay

Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde amcasının kızı M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu İ.A. (27), 1 Temmuz 2024'te tutuklanmıştı. İstismar iddiasının ardından kentte olaylar çıkmış, çok sayıda kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Mahkeme, Kayseri, 3-sayfa, Güncel, Suriye, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'yi ayağa kaldıran çocuğa cinsel istismar olayında karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz
Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü
İBB’nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu İşte tüm detaylar İBB'nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu! İşte tüm detaylar
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı
Bolu’daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı Bolu'daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
Uludağ’daki otel yangınında acı kayıp Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
Özel: İmamoğlu’nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız
İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı
Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler

12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
11:14 Uludağ’daki otel yangınında acı kayıp Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
10:30 Özel: İmamoğlu’nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız
10:28 İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı
10:09 Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
20:25 Bolu’daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı Bolu'daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı
19:28 Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
18:41 İBB’nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu İşte tüm detaylar İBB'nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu! İşte tüm detaylar
18:23 Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü
18:07 TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 13:54:45. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'yi ayağa kaldıran çocuğa cinsel istismar olayında karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement