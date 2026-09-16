Kayseri’deki bıçaklı kavgada ölen şahsın, olay öncesi keserle yürüdüğü anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Kayseri’deki bıçaklı kavgada ölen şahsın, olay öncesi keserle yürüdüğü anlar kameraya yansıdı

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Kayseri’deki bıçaklı kavgada ölen şahsın, olay öncesi keserle yürüdüğü anlar kameraya yansıdı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden şahsın, olaydan hemen önce keserle yürüdüğü anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bıçaklı kavgada yaşamını yitiren kişinin, olay öncesinde elindeki keserle yürüdüğü dakikalar cep telefonuyla anbean görüntülendi.

BIÇAKLA YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak'ta meydana gelen olayda, H.A. ile Onur Uyumaz (26) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Onur Uyumaz, H.A.'ya keserle saldırdı. H.A.'nın da bıçakla karşılık verdiği kavgada Onur Uyumaz bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Onur Uyumaz'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Onur Uyumaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uyumaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Öte yandan, ekipler tarafından şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAVGADAN ÖNCE KESERLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrıca, kavgada öldürülen Onur Uyumaz'ın, olaydan hemen önce keserle yürüdüğü anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuMelikgazi3. SayfaKayseriSon Dakika

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