Kaz Dağları'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kaz Dağları'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

07.01.2026 14:27  Güncelleme: 14:32
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda lastiği patlayan araçlarıyla mahsur kalan iki kişi, ekiplere 12 saatlik bir sürenin ardından kurtarıldı. Olumsuz hava koşulları ve sel nedeniyle zorlu bir kurtarma süreci yaşandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda araçlarının lastiğinin patlaması ve olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin yaklaşık 12 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Mehmetalan Mahallesi Kazdağları Dalak Suyu mevkiine giden Nevzat Okan Kurtman ve Gökhan Gülbiz, araçlarının lastiğinin patlaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Şefliği ekipleri, sağanak ve sel nedeniyle vatandaşların bulunduğu noktaya ulaşamayınca telefonla irtibat kurdu. Araçlarında yiyecek ve sularının bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen kişiler için sabah saatlerinde yeniden çalışma başlatıldı.

Edremit Belediyesi'ne ait iş makinesinin de desteğiyle sel sularının bozduğu yolda zemin düzeltme çalışması yapıldı. Ekiplerin yaklaşık 12 saat süren uğraşları sonucu mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Güvenlik, Edremit, 3-sayfa, Son Dakika

