Kaz Dağları\'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda araçlarının lastiğinin patlaması ve olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin yaklaşık 12 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Mehmetalan Mahallesi Kazdağları Dalak Suyu mevkiine giden Nevzat Okan Kurtman ve Gökhan Gülbiz, araçlarının lastiğinin patlaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Şefliği ekipleri, sağanak ve sel nedeniyle vatandaşların bulunduğu noktaya ulaşamayınca telefonla irtibat kurdu. Araçlarında yiyecek ve sularının bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen kişiler için sabah saatlerinde yeniden çalışma başlatıldı.

Edremit Belediyesi'ne ait iş makinesinin de desteğiyle sel sularının bozduğu yolda zemin düzeltme çalışması yapıldı. Ekiplerin yaklaşık 12 saat süren uğraşları sonucu mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR