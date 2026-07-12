Kaza, 8 Aylık Bebek de Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da anne ve babasının hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan 8 aylık bebekte kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'ta aile ziyaretinden dönen ve Hasan Samur'un kullandığı otomobil, Balmahmut köyü yakınlarına geldiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla atıp yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Hasan Samur (27) ve eşi Zehra Samur'un (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, çiftin 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur ise yaralandı.

Hastaneye kaldırılan küçük bebekte kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - AFYONKARAHİSAR