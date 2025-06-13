Kaza Anı Kamerada: Motosiklet Sürücüsü Sürüklendi

Çarpışmayı önlemek isterken kendi kaza yaptı: O anlar kamerada

HATAY - Hatay'da karşıdan karşıya geçen motosikletle çarpışmayı önlemek isteyen motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan motosikletliye çarpmak istemeyince dengesini kaybederek metrelerce sürüklendi. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

" Motosikletli beş,altı metre sürüklendi"

Kazayı anını anlatan Kemal Güler, " "Motosikletli beş,altı metre sürüklendi. Sonra kalkar gibi oldu, ardından yeniden baygınlık geçirdi. Olay yerine 112 ekipleri geldi ve hastaneye kaldırıldı. Motor bizden bile çıkınca, vurulmamak için frene basıldı; ancak motor kaydı. Şahıs yaralandı. Çok şükür, olayı yaralı olarak atlattı" ifadelerini kullandı.