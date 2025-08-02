Erzincan- Erzurum kara yolunda devrilen tırda sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.
Kaza, Erzincan'ın Tercan ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan - Erzurum kara yolu il sınırına yakın noktada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Azerbaycan plakalı tırı devirdi. Kazada sürücü tır kabininde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar yardımına koştu. Tırın camları kırılarak araçta sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarıldı.
Kaza mahalline gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaza: Devri Tırda Sıkışan Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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