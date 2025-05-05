Kaza Geçiren Polis Memuruna Vali Ziyareti - Son Dakika
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Kaza Geçiren Polis Memuruna Vali Ziyareti

Kaza Geçiren Polis Memuruna Vali Ziyareti

Malkara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarparak kaçtı, Vali sağlık durumunu ziyaret etti.

05.05.2025 16:38
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Malkara- Tekirdağ yolu Ahievran mevkiinde 'dur' ihtarına uymayan sürücü, görevli polis memuru Recep Budak'a çarpıp kaçtı; olayın ardından hastanede tedavi gören polis memurunu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ziyaret etti.

Olay, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Ahievran Mahallesi D-110 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan bölge trafik ekipleri, 61 AEK 606 plakalı cipi durdurmak istedi. Ancak cip sürücüsü 'dur' ikazına uymayıp hızla kaçarken, görevli polis memuru Recep Budak'a çarptı. Yaralanan Budak, olay yerine çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Kaçan sürücü, yaklaşık 5 saatlik arama çalışmasının ardından Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde, aracını tarlaya devirdikten sonra Çanakkale otoyolu altındaki bir menfezde jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen sürücünün, polisi yaralayıp kaçtığı anlar araç kamerasına yansıdı.

Olayın ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, tedavisi süren Polis Memuru Recep Budak'ı Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Budak'ın sağlık durumu hakkında Başhekim Op. Dr. Lütfi Çağatay Onar'dan bilgi alan Vali Soytürk, geçmiş olsun dileklerini iletti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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