Kaza Kurbanının Ailesine İkinci Şok

Avcılar'da 7 ay önce içinde bulunduğu aracın, yasak U dönüşü yapan kamyona çarpmasıyla hayatını kaybeden 27 yaşındaki Berkant Balcıoğlu'nun hakkında şikayetçi olunması sonucu aile ikinci kez şok yaşadı. Aracı bir süre önce kaza yapan sürücü M.T.'ye satan Balcıoğlu hakkında, M.T., "arızalı araç sattığı" iddiasıyla şikayetçi oldu. Berkant'ın öldüğü kaza anını kendi cep telefonu kamerasıyla kaydettiği de ortaya çıktı. Gözü yaşlı aile oğulları için adalet istediği söyledi.

Olay, Avcılar ilçesi Petrol Ofisi Caddesi'nde 2025 yılı Aralık ayında yaşanmıştı. Bir süre önce Berkant Balcıoğlu tarafından satılan M.T. yönetimindeki araç, cadde üzerinde seyir halindeyken, yasak yerden U dönüşü yapan kamyona çarpmıştı. Kazada M.T'nin yanında bulunan Berkant Balcıoğlu hayatını kaybetmişti.

Acılı aileye dava şoku

Kazadan sonra açılan dava sürecinde acılı Balcıoğlu ailesi ikinci kez şok yaşadı. İddiaya göre, M.T. aracı arızalı şekilde kendisine sattığını söylediği Berkant'tan şikayetçi oldu.

Gözü yaşlı aile, oğulları için adalet istedi

Kendi öldüğü kaza anını kaydetti

Yaşanan gelişmelerden sonra dava süreci devam ederken, Berkant Balcıoğlu'nun kaza anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın vitesiyle ilgili arıza olduğu konuşmalarının yanı sıra, yapılan hızda dikkat çekti. Görüntülerde kaza anı da yer aldı.

"Hız limitinin 50 olduğu yerde 179 kilometre hızla gidildiğine dair bilirkişi raporu var"

Genç Berkant'ın ağabeyi Suat Balcıoğlu, "Kaza yaşandı. Kazadan sonra biz avukat ile görüştük. Bu tarz kazalarda çok ceza alınmadığını, 2 yıldan 6 yıla kadar ceza alındığını ama genelde bu cezanın mahkeme sonuçlanana kadar sürücülerin cezaevinde olduğundan, bu göz önünde bulundurularak belki de ilk duruşmada çıktığını öğrendik. Mahkememiz var bizim Perşembe günü. Kardeşim, aracı sattığı kişi ile beraber kaza yaptı. Ayıplı mal sattığını söyledi. Yasadışı modifiye yaptığını söyledi. Ama araç bize bu şekilde gelmişti. Ufak tefek ampul arızası, korna arızası, ön takımında yürüyen mekanik arızaları biz kendimiz yaptırmıştık. Sonrasında da araca talip oldu. Israrla aracı satın almak istedi. ve kardeşim sattı aracı. Sonrasında kaza yaşandı. Kaza yaşandıktan sonra biz şikayetçi olduk. Şikayetçi olduktan sonra da aracın kusurlu olduğunu söylediler bize. Araç kusurlu değildi. Bunun için tanıklarımız da var. Mahkemede çıkacaklar onlarda. Biz de sürecin içerisindeyiz. Bizim de elimizden geldiği kadar, kendi araçlarımız bakımlarını yaptığımız için bizimle beraber yaptığımızı, bizim de bu işin içinde olduğumuzu, aracın kusurlarını satarken kimseye söylemediğimizi söylüyorlar. Ama asıl tamircimiz o da tanık olarak gelip anlatacak durumu. Zaten çoğu kişi biliyor bizi burada. Kardeşim o esnada kayıt yapıyormuş. Yol kaydı yaparken kaza gerçekleşiyor. Kaza birebir aracın içerisinden net bir şekilde görünüyor. Her şey net bir şekilde görünüyor. Kamyonun hatalı U dönüşü yaptığı. Aracın yüksek hızda olduğu. Sonrasında 59 dakika boyunca sürüyor araç otoparka gidene kadar. Sonrasında her şeyi sesli ve görüntülü olarak sunduk mahkemeye. Bilirkişi raporu da var. Çok net bir şekilde hız limitinin 50 olduğu alanda hızın saatte 178 - 179 kilometre olduğuna dair. Ama yine de buna da itiraz edildi" dedi.

"Adalet istiyorum. Trafik kazası diyerek 6 yıl ile kalmamasını istiyorum"

Balcıoğlu, "Sürekli çağırıyordu. Son dönemde yakın arkadaşlıkları olmuştu. Çıkıp kahve içiyorlardı. O akşam yine çağırdı. Son 4 - 5 akşamdır sürekli çağırmaya başlamıştı. Hatta son gece çıkarken demişti, ' Artık sıkıldım bir daha çıkmayacağım. Artık evde oturmak istiyorum' demişti. O gece de son gecesi oldu maalesef. Adalet istiyorum. Yapılan hatanın cezasız kalmamasını istiyorum. Trafik kazası diyerek, 6 yıl ceza ile kalmamasını istiyorum. Videoda göreceksiniz, aslında bu bir kaza değil. bile bile ölüme gitmek. Kamyoncunun umursamadan dönüşü, yanındaki arkadaşının şehir içinde kuralları umursamayarak yüksek hızda araç kullanması. Kamyoncu U dönüşü yaparken, kardeşimin yanındaki sürücü eğer ki bu kadar hızlı olmasaydı, durmayacak bir araba değildi. Bütün arabalar durabilirdi. Ama 15 saniye gibi bir sürede 180 kilometrelere çıkıyor araç. ve durma imkanın yok. ve kamyonun aniden direksiyonu kırmasıyla bir saniye içinde kaza oluyor" diye konuştu.

" 'Böyle olmasını istemezdik' diyebilirlerdi. Şikayetçi oldular"

Baba Hasan Balcıoğlu ise, kazadan sonra özür için aranmadığını ifade ederek, "Oğlumuz hız meraklısı birisinin kurbanı oldu. Kendisini kurtardı bizim oğlumuz gitti. Aracın kendi tarafında hiçbir şey yok. Direkt oğlumuzun olduğu yerden vuruyor. Bize hiçbir şekilde gelmediler. Hiçbir özür dilenmedi. ' Böyle olmasını istemezsin' diyebilirlerdi. Daha çok şikayetçi oldular bizden. Biz kötü olduk. Çok iyi bir şofördü. Hız tutkusu yoktu. Adalet istiyoruz. Gerekli cezayı almasını istiyoruz her iki tarafında. Birinin yanlış hareketi nedeniyle olan bize oldu" şeklinde konuştu.