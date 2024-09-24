Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Zeytin ağaçlarını biçen lüks otomobil kullanılmaz hale geldi
KİLİS - Kilis'te kontrolden çıkan otomobil zeytin ağaçlarını biçti. Hurdaya dönen lüks araçtan burnu kanamadan çıkan şoför, dakikalarca kazanın şokunu yaşadı.
Olay, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 H 2668 plakalı BMW marka otomobilin sürücüsü B.S. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarlarındaki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya uçan otomobil kullanılmaz hale geldi. Sürücü B.S. Hurdaya dönen otomobilden burnu dahi kanamadan çıktı. Kazanın etkisiyle oturduğu yerden kalkamayan şoförü kardeşleri sakinleştirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaza: Lüks Araç Hurdaya Döndü, Sürücü Sağ Kurtuldu - Son Dakika
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