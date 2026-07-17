Kaza Sonrası Ehliyetine Kavuşan Galerici Kurban Kesti - Son Dakika
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Kaza Sonrası Ehliyetine Kavuşan Galerici Kurban Kesti

Kaza Sonrası Ehliyetine Kavuşan Galerici Kurban Kesti
17.07.2026 12:49
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Ferhat Altundağ, alkollü araç kullanmaktan kaybettiği ehliyetini geri alır almaz kurban kesti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 5 yıl önce alkollü araç kullanırken kazaya karıştığı için ehliyetine el konulan oto galerici, ceza süresinin dolmasının ardından sürücü belgesine yeniden kavuştu. Ehliyetini geri alması üzerine adadığı kurbanı kesen galerici, bir daha asla alkollü araç kullanmayacağını söyledi.

Çeşme ilçesinde oto galericilik yapan Ferhat Altundağ, 2021 yılında alkollü olarak direksiyon başındayken trafik kazasına karıştı. Meydana gelen kazanın ardından yapılan işlemlerde Altundağ'ın ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Uzun süren cezasının ardından süresi dolan Altundağ, gerekli resmi işlemlerini tamamlayarak sürücü belgesini geri aldı. Ehliyesiz kaldığı 5 yıllık süreçte büyük zorluklar yaşadığını ve ehliyetine kavuşması halinde kurban keseceğine dair adakta bulunduğunu belirten Altundağ, belgesini alır almaz adağını yerine getirdi.

"Sonuçları çok ağır olabiliyor, kimse direksiyon başına alkollü geçmesin"

Kestiği adağın ardından açıklamalarda bulunan ve yaşadığı sürecin zorluklarına değinen Ferhat Altundağ, "2021 yılında alkollü olarak kazaya karıştım ve ehliyetimi orada kaptırdım. Sürem doldu ve ehliyetimi geri aldım. Bu 5 sene benim için çok zor bir süreçti. Bu süre zarfında ehliyetimi geri alırsam kurban keseceğimi hep söylüyordum. Gerçekten zor zamanlar geçirdik. İşlerimi yürütebilmek için genelde yanımda ehliyetli bir arkadaşımı bulundurmak zorunda kaldım. Bu nedenle alkollü araç kullanılmasını hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Bir daha asla alkollü araç kullanmayacağım. Sonuçları çok ağır olabiliyor, kimse direksiyon başına alkollü geçmesin. İnşallah Allah kestiğimiz adağı kabul eder" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kurban, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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