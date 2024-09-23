Kaza Sonrası Sıkışan Sürücü Telefonlarıyla Bekledi

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Takla atan araçta sıkıştı, telefonları elinden bırakmadı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarpıp, refüjde ters döndü. Yaralanan sürücüyü sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri çıkarılırken, elindeki 3 telefonu bırakmaması dikkat çekti.

Kaza, Serik ilçesi Antalya, Alanya D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Abdulbaki Bayındır'ın kullandığı 06 CSH 73 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı ve çarpmanın etkisiyle araç ters döndü. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı otomobilin içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, Bayındır, sakinliğini koruyarak telefonla araç içerinde vakit geçirdi. Ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulbaki Bayındır'ı ambulans ile hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.